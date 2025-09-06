Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потужні "леви" на сафарі.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний висловився після програного матчу відбіркового етапу чемпіонату світу-2026 з Францією (0:2). Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Дійсно, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Тож маємо, що маємо. Будемо рухатися та налаштовуватися на наступну гру, в якій треба вигравати.

Щодо матчу, стовідсотково вважаю, що в нас були моменти. Потрібно було забивати. У другому таймі ми грали набагато спокійніше та надійніше. Головне, що виходили з оборони та створювали моменти.

Насправді, хороший матч — були залучені молоді гравці, які вийшли й отримали досвід. Для молодого хлопця виходити й грати на такому рівні — це дорогого коштує. Я радий за них. Вони додали у грі, і це позитивний момент для збірної. У нас хороша перспективна команда.

Дуже приємно, що вболівальники мене цінують та обирають "Левом матчу". Хоча сьогодні, думаю, цей приз заслужив не я. Всі в команді у цьому поєдинку були "левами". У мене такі нагороди більше полюбляє родина. Для мене головне, щоб був результат. Приємний приз, але я прагну більшого", — сказав Забарний.