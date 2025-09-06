Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич України прокоментував поразку від Франції.

Національна збірна України напередодні поступилась Франції у матчі першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Франція — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував своїх підопічних.

"У першому таймі ми теж непогано грали, хоча більше оборонялись. Ми доходили до останньої зони, але майже не було ударів, не було завершення. В другому таймі додали в цьому компоненті.

Але і Франція грала вже по рахунку і так не пресингувала, як до перерви. Дали нам більше контролювати м'яч. Нам удалось створити кілька моментів, але у футболі важливо завершувати атаки. Коли граєш проти такої сильної команди й не реалізовуєш моменти, то програєш.

Ви самі все бачили, я дуже вдячний уболівальникам. Вони дійсно створили атмосферу, гравці це відчували. Дуже вдячний усім уболівальникам, хто прийшов сьогодні. Це натхнення передавалося гравцям. Ми грали проти збірної Франції, було важко. Але гравці віддали всі сили завдяки тому, що була така підтримка.

Ми вчетверте граємо у Вроцлаві й кожного разу підтримка тут неймовірна.

Калюжний? Я не вважаю, що Калюжний у нас єдиний гравець на позицію опорника. Є Очеретько, який грає на цій позиції в Шахтарі.

Напевно, ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1. Я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми створили не так багато моментів. Але всі працювали на оборону — і Жора Судаков, і Калюжний, і Ярмолюк.

Єгора замінили, тому що я бачив багато матчів Брентфорда, де його також знімали наприкінці гри: він завжди виконує дуже великий обсяг роботи. Нам він дуже потрібен на наступну гру", — заявив український фахівець.

У наступному турі Україна зіграє в гостях у Азербайджана.