Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потужна перемога італійців.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився після перемоги над Естонією (5:0) в рамках відбіркового етапу чемпіонату світу-2026. Його слова наводить сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

"Потрібно подякувати хлопцям за їхню гру. У першому таймі не вистачило тільки гола, але вони провели хорошу гру. Атмосфера мені дуже сподобалася. Перша гра пройшла, тепер попереду ще одна, дуже складна. Сьогодні – компліменти хлопцям, а тепер думаємо про наступний матч.

Ми грали з двома нападниками і врахували можливість контратак. Такий стиль гри несе певні ризики, але проти команди, яка була трохи слабкішою за нас, правильно було грати в атакуючій манері.

Я повинен подякувати цьому колективу. Наша мета – ощасливити людей і повернути ентузіазм італійцям.

Мені подобається команда, яка, навіть помиляючись, б'ється і біжить за кожним м'ячем. Тепер нам потрібно відновитися і переключити думки на понеділок", – сказав Гаттузо.

Збірна Італії свій наступний матч проведе проти національної команди Ізраїлю. Гра відбудеться 8-го вересня, о 21:45 за київським часом.