Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Благоя Мілевськи здобула п’ять безвідповідних голів і зробила важливий крок до чемпіонату світу-2026.

Збірна Північної Македонії здобула переконливу домашню перемогу над Ліхтенштейном у матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбувся 7 вересня у Скоп’є на стадіоні National Arena Toshe Proeski та завершився з рахунком 5:0 на користь господарів.

Перший гол у матчі був забитий на 15-й хвилині — Еліф Ельмас відкрив рахунок після точного удару. У другому таймі македонці повністю контролювали гру. На 52-й хвилині Еніс Барді подвоїв перевагу, а вже за чотири хвилини Дарко Чурлінов зробив рахунок розгромним.

У завершальні хвилини Північна Македонія не зупинилась: на 82-й хвилині Лірім Камілі забив четвертий м’яч, а Лука Станковськи поставив крапку у матчі — 5:0.

Північна Македонія – Ліхтенштейн – 5:0

Голи: Ельмас, 15, Барді, 52, Чурлінов, 56, Камілі, 82, Станковськи, 90