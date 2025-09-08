Потужна заява німця.
Раум, getty images
08 вересня 2025, 16:24
Захисник збірної Німеччини Давід Раум висловився після перемоги над національною командою Північної Ірландії (3:1). Його слова наводить сайт Німецького футбольного союзу.
"Після четверга було непросто, деякі речі не складалися. Цілком нормально і по-людськи, що ми були в шоці після пропущеного гола.
Ми повинні вчитися на своїх помилках і по-іншому ставитися до себе.
Ми – Німеччина, велика футбольна країна. Нам потрібно показати правильний менталітет, у другому таймі ми це чудово зробили", – сказав Раум.