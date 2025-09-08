Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потужна заява німця.

Захисник збірної Німеччини Давід Раум висловився після перемоги над національною командою Північної Ірландії (3:1). Його слова наводить сайт Німецького футбольного союзу.

"Після четверга було непросто, деякі речі не складалися. Цілком нормально і по-людськи, що ми були в шоці після пропущеного гола.

Ми повинні вчитися на своїх помилках і по-іншому ставитися до себе.

Ми – Німеччина, велика футбольна країна. Нам потрібно показати правильний менталітет, у другому таймі ми це чудово зробили", – сказав Раум.