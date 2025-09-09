Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.
Вірменія — Ірландія, getty images
09 вересня 2025, 22:59
У матчі другого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Вірменії здобула несподівану перемогу над Ірландією з рахунком 2:1.
Господарі відкрили рахунок у компенсований час першого тайму завдяки реалізованому пенальті. На 51-й хвилині Грант-Леон Ранос подвоїв перевагу вірмен, однак уже через шість хвилин ірландці скоротили відставання — забив Еван Фергюсон.
Перемога стала для Вірменії першою у 2025 році — востаннє команда вигравала ще в листопаді 2024-го, коли здолала Латвію (2:1). Цього разу вірмени перервали серію з п’яти матчів без перемог, тоді як Ірландія втратила свою п'ятиматчеву безпрограшну серію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вірменія — Ірландія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:
Вірменія — Ірландія 2:1
Голи: Сперцян, 45+1 (пен), Ранос, 51 — Фергюсон, 57.