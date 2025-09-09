Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

У матчі другого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Вірменії здобула несподівану перемогу над Ірландією з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок у компенсований час першого тайму завдяки реалізованому пенальті. На 51-й хвилині Грант-Леон Ранос подвоїв перевагу вірмен, однак уже через шість хвилин ірландці скоротили відставання — забив Еван Фергюсон.

Перемога стала для Вірменії першою у 2025 році — востаннє команда вигравала ще в листопаді 2024-го, коли здолала Латвію (2:1). Цього разу вірмени перервали серію з п’яти матчів без перемог, тоді як Ірландія втратила свою п'ятиматчеву безпрограшну серію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вірменія — Ірландія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:





Вірменія — Ірландія 2:1

Голи: Сперцян, 45+1 (пен), Ранос, 51 — Фергюсон, 57.