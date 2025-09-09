Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбувся черговий матч відбірного циклу ЧС-2026.

У матчі другого туру відбіркового циклу ЧС-2026 збірна Вірменії несподівано обіграла Ірландію з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли Едуард Сперцян реалізував пенальті.

Потім на 51 хвилині Вірменія подвоїла перевагу завдяки голу у виконанні Гранта-Леона Раноса, а через шість хвилин ірландці відіграли один м'яч зусиллями Евана Фергюсона.

Таким чином Вірменія перервала п'ятиматчеву серію без перемог, а Ірландія навпаки закінчила серію з п'яти ігор без поразок.

Після двох турів Вірменія набрала три очки та посідає друге місце у групі за Португалією, а Ірландія має у своєму активі один бал за нічию з Угорщиною, перебуваючи на останній позиції.

Вірменія — Ірландія 2:1

Голи: Сперцян, 45+1 (пен), Ранос, 51 — Фергюсон, 57.