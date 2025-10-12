Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Втрата для "Ле бле".

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про травму капітана команди Кіліана Мбаппе, яку він отримав у матчі з Азербайджаном (3:0). Його слова наводить RMC Sport.

"Невже було необхідно так багато грати? Ми завжди можемо задати собі це питання, але я багато розмовляв з Кіліаном, і він добре почувався до матчу. Ми не застраховані від травм.

Ситуація не погіршилася. Біль не посилився, але удар був. Перед тим, як я його замінив, він отримав удар точно в те місце, де боліла щиколотка. Звичайно, він відразу ж зупинився. Без цього удару, з огляду на його форму, не було ніяких особливих проблем. У футболі є контакти, і, на жаль, можна отримати травму", – сказав Дешам.

Наступний матч збірна Франції проведе на виїзді проти Ісландії 13-го жовтня, о 21:45 за київським часом.