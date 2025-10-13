Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вирішили не ризикувати.

Національна збірна Іспанії завершує підготовку до домашнього матчу четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Болгарії.

Представники "Фурії роха" напередодні гри оголосили про те, що нападник каталонської Барселони Ферран Торрес не допоможе команді Луїса де ла Фуенте в прийдешній грі.

Причина — м'язовий дискомфорт у футболіста, який було оцінено медичними службами RFEF, включаючи додаткові тести, що діагностували м'язове перевантаження без супутньої анатомічної травми.

Було ухвалено рішення надати пріоритет здоров'ю гравця, через що його вилучили із заявки команди.

Матч Іспанія — Болгарія відбудеться 14 жовтня, о 21:45.