Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Замість травмованого Довбика?

Вінгера київського Динамо Назара Волошина викликали до лав національної збірної України. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що на 42-й хвилині матчу Серії А між Ромою та Удінезе, український нападник "вовків" Артем Довбик був замінений через пошкодження.

Цього сезону Назар Волошин відіграв за Динамо Київ 20 матчів, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Збірна України у двох заключних матчах відбору чемпіонату світу-2026 зіграє проти національних команд Франції та Ісландії.

Раніше повідомлялося, що у збірній України — дві вимушені заміни перед відбором ЧС-2026.