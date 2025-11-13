Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Кількість зірок у складі суперників залишилась на тому самому рівні.

Національна збірна Франції завершує підготовку до матчу п’ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України.

Напередодні стало відомо, що захисник команди Дідьє Дешама Жюль Кунде пропустив тренувальне заняття й перебуває під питанням на прийдешню гру.

Утім, не лише гравець каталонської Барселони не тренувався в складі Les Bleus того дня.

Повідомлялось про пошкодження у півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінга, стосовно якого лікарі збірної зрештою зробили висновок про відсутність можливості залучити гравця до матчів збірної в листопаді.

Зрештою, Камавінга відправився назад до розташування "галактікос", тоді як на його місце вже довикликаний півзахисник туринського Ювентуса Кефрен Тюрам.

Матч Франція — Україна відбудеться 13 листопада, о 21:45.