Ламіна в збірній немає.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про слова Ламіна Ямаля на адресу мадридського Реала. Цитує тренера "Фурії рохи" COPE.

"Для мене повага не підлягає обговоренню. Завдяки повазі ми можемо побудувати що завгодно, будь-які взаємини. Потрібно бути обережним зі словами, тому що іноді вони вириваються з контексту і здаються набагато більш значущими, ніж насправді. Потрібно бути дуже обережним, щоб не образити. Про багато речей можна сказати, не виявляючи неповаги.

Це не означає, що Ламін сказав це з наміром проявити неповагу, я впевнений, що це було не так. Можливо, момент був невідповідним. Я повторю це ще раз – важливий контекст, тон і конкретний момент.

Можливо, ви говорите щось, думаючи, що це жарт, але цей жарт не дуже добре сприймається", – сказав де ла Фуенте.

Раніше повідомлялося, що Ямаль пропустить матчі Іспанії проти Грузії та Туреччини.