Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.

Збірна Норвегії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі впевнено обіграла Естонію (4:1).

Норвежці відкрили рахунок на старті другого тайму, коли на 50 хвилині голом відзначився Александер Серлот, а за дві хвилини він оформив дубль.

Потім за наступні десять хвилин оформленим дублем відзначився Ерлінг Голанд.

Остаточну крапку у матчі поставив Робі Саарма, який забив на 64 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Норвегія — Естонія у рамках відбору ЧС-2026:

Норвегія — Естонія 4:1

Голи: Серлот, 50, 52, Голанд, 56, 62 — Саарма, 65.

Норвегія: Нюланд — Вольфе (Бйоркан, 86), Геггем, Аєр, Р'єрсон — Нуса (Деннум, 86), Берг (Торсбю, 74), Берге, Бобб (Шельдеруп, 69) — Голанд, Серлот (Торстведт, 74).

Естонія: Гейн — Шьоннінг-Ларсен, Метс, Кууск, Пеетсон — Палуметс (Поом, 83), Соометс (Веткал, 75) — Синявський, Шейн (Крістал, 83), Саарма (Міллер, 69) — Саппінен (Паалберг, 83).