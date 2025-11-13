Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.
Норвегія - Естонія, Getty Images
13 листопада 2025, 22:43
Збірна Норвегії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі впевнено обіграла Естонію (4:1).
Норвежці відкрили рахунок на старті другого тайму, коли на 50 хвилині голом відзначився Александер Серлот, а за дві хвилини він оформив дубль.
Потім за наступні десять хвилин оформленим дублем відзначився Ерлінг Голанд.
Остаточну крапку у матчі поставив Робі Саарма, який забив на 64 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Норвегія — Естонія у рамках відбору ЧС-2026:
Норвегія — Естонія 4:1
Голи: Серлот, 50, 52, Голанд, 56, 62 — Саарма, 65.
Норвегія: Нюланд — Вольфе (Бйоркан, 86), Геггем, Аєр, Р'єрсон — Нуса (Деннум, 86), Берг (Торсбю, 74), Берге, Бобб (Шельдеруп, 69) — Голанд, Серлот (Торстведт, 74).
Естонія: Гейн — Шьоннінг-Ларсен, Метс, Кууск, Пеетсон — Палуметс (Поом, 83), Соометс (Веткал, 75) — Синявський, Шейн (Крістал, 83), Саарма (Міллер, 69) — Саппінен (Паалберг, 83).