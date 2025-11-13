Уся увага — на матч у неділю.
Франція — Україна, Getty Images
13 листопада 2025, 23:41
Франція — Україна 4:0
Голи: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88
Франція: Меньян — Кунде (Густо, 89), Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне (Заїр-Емері, 80) — Олісе (Нкунку, 89), Шеркі (Екітіке, 67), Баркола (Акліуш, 67) — Мбаппе.
Україна:
Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко (Зубков, 75), Михайліченко — Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Назаренко — Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Циганков, 75).
Попередження: Михавко, Ярмолюк