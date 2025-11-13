Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Франція — Україна 4:0
Голи: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88

Франція: Меньян — Кунде (Густо, 89), Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне (Заїр-Емері, 80) — Олісе (Нкунку, 89), Шеркі (Екітіке, 67), Баркола (Акліуш, 67) — Мбаппе.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко (Зубков, 75), Михайліченко — Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Назаренко — Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Циганков, 75).

Попередження: Михавко, Ярмолюк