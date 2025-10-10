Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє історію очних зустрічей між ісландською та українською збірними.

У рамках третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 в Ісландії зустрінуться місцева національна команда й збірна України.

Для ісландців і українців ця очна зустріч стане шостою в усіх турнірах. Двічі перемогу святкувала Україна, в одному випадку — Ісландія, тоді як двічі збірним не вдалося виявити сильнішого (загальна різниця забитих-пропущених голів — 5:5). Football.ua згадує всі попередні матчі України проти Ісландії.

Група кваліфікації Євро-2000

Вперше шляхи українців та ісландців перетнулися в 1999 році, коли команди опинилися в одній відбірковій групі чемпіонату Європи-2000. У березні 1999-го Україна приймала Ісландію в Києві й поділила з нею очки, обмінявшись голами Владислава Ващука й Ларуса Сігурдссона. Вже у вересні того ж року реалізований чинним головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим пенальті приніс їм звитягу в Рейк'явіку.

Українцям у підсумку вдалося дістатися плей-оф кваліфікації, але на шляху до першої за часів незалежності повноцінної участі в Євро стали словенці, які й відправили нашу національну команду додому (2:3 за сумою двох матчів). Ісландці ж у відбірковій групі тоді фінішували четвертими (випередили Вірменію та Андорру), у турнірній таблиці поступившись не тільки Україні, але й Франції і рф.

Україна — Ісландія 1:1

Голи: Ващук, 59 — Л. Сігурдссон, 66

Україна: Шовковський, Лужний, Микитин, Головко, Ващук, Гусін, Попов (Калитвинцев, 75), Скаченко (Максимов, 46), Косовський, Шевченко, Ребров

Ісландія — Україна 0:1

Гол: Ребров, 43 (пен.)

Україна: Шовковський, Лужний (Микитин, 79), Попов, Головко, Ващук, Дмитрулін, Максимов, Коновалов (Цихмейструк, 66), Косовський, Шевченко, Ребров

Попередження: Дадасон, Йонссон — Попов, Головко, Коновалов, Лужний

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Разом до спільної мрії!

Група кваліфікації ЧС-2018

Наступні дві зустрічі відбулися в рамках відбору 21-го в історії мундіаля. Україна мала непогану можливість набрати три очки на старті кваліфікаційного циклу в 2016 році. Андрій Ярмоленко в першому таймі дуелі в Києві відновив паритет після раннього взяття воріт у виконанні Альфреда Фіннбогасона. Ближче до завершення матчу "синьо-жовті" отримали право на пенальті через фол проти Богдана Бутка. Євген Коноплянка влучив у ліву від себе стійку, а фінальний свисток пізніше зафіксував нічию.

У Рейк'явіку в 2017 році українці не здобули жодного залікового бала, тоді як достатньо напружена ситуація в групі вимагала бодай нічийного результату. Дубль Гільфі Сігурдссона відкинув Україну з другої сходинки (зона матчів плей-оф за путівку) турнірної таблиці на четверту. У підсумку "синьо-жовті" фінішували третіми, так і не наздогнавши Хорватію з Ісландією, але обійшовши Туреччину, а також Фінляндію й Косово, які й були позаду раніше.

Україна — Ісландія 1:1

Голи: Ярмоленко, 41 — Фіннбогасон, 6

На 83-й хвилині Коноплянка не реалізував пенальті (стійка)

Україна: Пятов — Бутко, Кучер, Ракіцький, Соболь — Сидорчук (Зозуля, 63), Степаненко — Ярмоленко, Зінченко (Шахов, 90), Коноплянка — Коваленко

Ісландія: Галльдорссон — Севарссон, Арнасон, Р. Сігурдссон, А. Скуласон (Магнуссон, 41) — Й. Гудмундссон (Галльфредссон, 85), Гуннарссон, Г. Сігурдссон, Б'ярнасон (Траустасон, 75) — Бедварссон, Фіннбогасон

Попередження: Кучер — Гуннарссон, Фіннбогасон

Ісландія — Україна 2:0

Голи: Г. Сігурдссон, 47, 66

Ісландія: Галльдорсон — Севарссон, Р. Сігурдссон, Інгасон, Магнуссон — Й. Гудмундссон, Галльфредссон (О. Скуласон, 89), Гуннарссон, Б'ярнасон — Г. Сігурдссон (Фіннбогасон, 90) — Бедварссон (Сігурдарсон, 67)

Україна: Пятов — Бутко, Хачеріді, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко (Ротань, 76), Маліновський (Зінченко, 71) — Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка — Бєсєдін (Кравець, 71)

Попередження: Галльфредссон, Г. Сігурдссон — Маліновський, Коваленко, Зінченко

Плей-оф кваліфікації Євро-2024

Нічия з Італією в Німеччині (0:0) залишила Україну на третій сходинці її відбіркової групи Євро-2024. за Англією й самими італійцями, але все ще попереду Північної Македонії і Мальти. Опинившись у плей-оф через Лігу націй "синьо-жовтим" спочатку протистояла Боснія і Герцеговина. Драматична перемога з рахунком 2:1 на виїзді дозволила поборотися за путівку на ЧЄ з Ісландією.

У польському Вроцлаві в березні 2024 року українцям вдруге вдалося здобути вольову звитягу. Нині відсутні в заявці за вкрай різних обставин Віктор Циганков (травма) і Михайло Мудрик (усунення через порушення допінг-правил) у другому таймі матчу проти ісландців своїми голами відповіли на результативний удар Альберта Гудмундссона в першій половині й дозволили "синьо-жовтим" вчетверте поспіль взяти участь у груповому етапі Євро.

Україна — Ісландія 2:1

Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 — А. Гудмундссон, 30

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський (Зінченко, 64), Бражко, Судаков — Циганков (Таловєров, 88), Яремчук (Довбик, 72), Мудрик

Ісландія: Вальдімарссон — Палссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон (Фіннссон, 63) — Торстейнссон (Еллертссон, 87), Й. Гудмундссон, Траустасон, Гаральдссон (Андерсон, 87) — А. Гудмундссон, Гудйонсен (Оскарссон, 64)

Попередження: Маліновський, Зінченко — Гаральдссон, Інгасон, Й. Гудмундссон

Нагадаємо, матч Ісландія — Україна в третьому турі групового етапу відбору ЧС-2026 відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня, розпочавшись о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція протистояння в Рейк'явіку.