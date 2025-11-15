Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Польщі прокоментував нічию проти Нідерландів.

Напередодні національна збірна Польщі в сьомому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла внічию на полі Нідерландів.

Польща — Нідерланди 1:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "біло-червоних" Пйотр Зелінські прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли чудовий матч. Шкода, що ми пропустили одразу після виходу з роздягальні, але було багато моментів і чудових ходів. Можна сказати, що ми грали на рівних проти однієї з найкращих збірних Європи.

Чесно кажучи, було неважко грати опорним півзахисником. І я був не єдиним у рол "шостого номера". Шиманські грав там на початку матчу, а потім вийшов Капустка. Камінські та Залевські також були чудовими замінами за ходом гри, допомагаючи нам і значно полегшуючи нашу роботу.

Звичайно, в таких іграх, проти таких команд, доводиться бігти. У них багато дуже хороших гравців, і вони люблять тримати м'яч у ногах, що вимагає від тебе додаткової роботи в обороні, але зрештою це дає тобі силу та міць створювати моменти.

У Нідерландів був свій план на гру. У нас був свій. Ми його дуже добре виконали. Я думаю, що ми були хороші як в атаці, так і в захисті, за винятком тієї ситуації, коли ми пропустили. Але ми рухаємось у правильному напрямку", — заявив польський виконавець.

У заключному турі збірна Польщі зіграє в гостях у Мальти.