Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Востаннє італійці грали на Мундіалі у 2014 році.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про головного тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Я знаю Гаттузо, він виграв Кубок Італії зі мною в Наполі. У нього відмінний настрій, він впертий і був відмінним півзахисником.

Дженнаро повинен бути в змозі повернути Італію на чемпіонат світу. Він повинен це зробити. Швидше за все, через плей-офф, але ми впораємося", — сказав Де Лаурентіс.

Збірна Італії посідає друге місце у відбірковій групі I, набравши 18 очок. Лідирує збірна Норвегії, яка має 21 пункт.