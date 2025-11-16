Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ще одна кадрова втрата.

Сьогодні, 16 листопада, на стадіоні Війська Польського у Варшаві збірна України проведе матч шостого туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 проти національної команди Ісландії. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Склад збірної України на матч з Ісландії (за номерами): 1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Тарас Михавко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Єгор Назарина, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Півзахисник Олег Очеретько не був уключений до цього переліку з наявних футболістів у розташуванні "синьо-жовтих".

Раніше повідомлялось про травму півзахисника Георгія Судакова.