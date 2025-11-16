Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Аргентини прокоментував слова керманича Італії.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо в одному з останніх коментарів висловив розчарування з приводу "несправедливості" регламенту кваліфікації до чемпіонату світу, де "від Південної Америки з 10 команд шість потрапляють до фінальної частини, а сьома грає в плей-оф проти збірної з регіону Океанії".

Ці суперечливі заяви зустріли реакцію воротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.

"Чи легше кваліфікуватись у Південній Америці? У Європі вони завжди грають на ідеальних, вологих полях... Вони не знають, якою є Південна Америка.

Тут є свої складнощі, яких вони ніколи не бачили у своїй Європі, інколи навіть ґрунтові поля, матчі на значних висотах та вболівальники суперника практично на полі.

Нехай вони приїжджають грати до Південної Америки, а потім ми про це ще раз поговоримо", — заявив аргентинський виконавець.

Нагадаємо, що збірна Італії, скоріше за все, не зможе уникнути стикових матчів за вихід до чемпіонату світу-2026 у боротьбі проти Норвегії.