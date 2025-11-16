Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 16 листопада 2025 року.
Португалія Вірменія, Getty Images
16 листопада 2025, 20:03
Португалія розтрощила вдома Вірменію (9:1) в останньому матчі відбіркового циклу ЧС-2026 — 9:1. Нагадаємо, що цей матч через дискваліфікацію пропускав нападник господарів Кріштіану Роналду.
Португалія з першого місця виходить на дев’ятий для себе чемпіонат світу. Вірменія посіла останнє місце.
Португалія Вірменія 9:1
Голи: Вейга 7 Рамос 28 Невес 30, 41, 81 Фернандеш пен. 45, 52, пен 72, Коесейсау 90 Сперцян 18