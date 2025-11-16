Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 16 листопада 2025 року.

Збірна Ірландії у матчі заключного туру відбіркового циклу ЧС-2026 у гостях вирвала перемогу над Угорщиною з рахунком 3:2. Героєм матчу став Перротт, який оформив хет-трик.

Таким чином Португалія, обігравши аутсайдера квартету Вірменію (9:1), пройшла на ЧС-2026, тоді як Ірландія випередила Угорщину та пройшла у плей-оф відбору на мундіаль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Угорщина — Ірландія 2:3 у рамках відбору ЧС-2026:

Угорщина — Ірландія 2:3

Голи: Лукач, 3, Варга, 37 — Перротт, 15 (пен), 80, 90+6.

Угорщина: Дібус — Керкез, Салай, Орбан, Него (Мочі, 90+3) — Шафер (Отвош, 63), Сабослай — Тот (Болла, 76) — Шаллай (Реджич, 90+3), Лукач (Стайлс, 63), Варга.

Ірландія: Келлехер — О'Ші, Коллінз, О'Браєн (Меннінг, 46) — Скейлс, Моламбі (Кенні, 60), Каллен (Тейлор, 80), Коулмен (Ебоселе, 60) — Азаз, Огбене (Іда, 53) — Перротт.

Попередження: Салай, Варга — Скейлс, Каллен, Ебоселе, Перротт.