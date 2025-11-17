Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Італії прокоментував поразку від Норвегії.

Національна збірна Італії напередодні поступилась Норвегії у домашньому матчі восьмого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Італія — Норвегія 1:4 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

Після завершення гри півзахисник "Скуадри Адзурри" Мануель Локателлі прокоментував виступ власної команди.

"Кваліфікація для Італії була провалена ще в Осло. Нам після цього потрібно проаналізувати, що і де ми зробили не так.

Тепер нам треба дочекатись жеребкування та бути готовими до матчів у березні.

Зрозуміло, що наш сьогоднішній суперник зіграв на високому рівні. Але думаю, що ми хороша команда, і нам точно потрібно грати краще. Це точно не наш рівень", — заявив італійський виконавець.

Італія в підсумку фінішувала другої в групі I, тому гратиме в плей-оф відбору на мундіаль.