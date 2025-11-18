Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Бельгії розповів про стратегію на матч із Ліхтенштейном.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував майбутній матч відбору до чемпіонату світу 2026 проти Ліхтенштейну:

"Я сам почну з матчу проти Казахстану (1:1), щоб вам не довелося про це згадувати: це вже не має значення, ми дивимося тільки вперед. Суботній матч був хорошим, за винятком перших десяти хвилин. Ми дійсно мали виграти 4:1. На жаль, нам завадив воротар, який мав чудовий день", — сказав Гарсія.

Тренер підкреслив особливості футболу:



"У гандболі, баскетболі чи регбі ви перемагаєте, якщо сильніші за суперника. У футболі це не так. Тому потрібно переконатися, що ви не програєте, як у наших матчах проти Північної Македонії та Казахстану".

Гарсія додав, що команда прагне порадувати уболівальників і швидко забити перший гол:



"Ми маємо відразу взятися до справи і швидко забити гол. Найскладніше проти таких команд — забити перший гол. Ми точно вийдемо на матч з іншим стартовим складом".

Матч Бельгія – Ліхтенштейн відбудеться 18 листопада о 21:45 за київським часом.