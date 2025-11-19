Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 18 листопада.

Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.



Австрія в очній зустрічі з боснійцями виборола путівку на ЧС 2026.

Австрія — Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Грегорич (78) — Табакович (12)

Швеція — Словенія 1:1

Голи: Лундгрен (87) — Елснік (64)

Уельс — Північна Македонія 7:1

Голи: Вілсон (18, пен., 75, 81, пен.), Брукс (21), Бреннан (37), Джеймс (57), Броудхед (88) — Міовські (23)

Румунія — Сан-Марино 7:1

Голи: Россі (13, авт.), Баярам (29), Ман (42), Валентіні (57, авт.), Хаджі (76), Раціу (82), Мунтяну (85, пен.) — Джакопетті (2)

Косово — Швейцарія 1:1

Голи: Муслія (74) — Варгас (47)

Шотландія на останніх хвилинах проти Данії вигризла путівку на ЧС-2026.

Шотландія — Данія 4:2

Голи: Мактоміней (3), Шенкленд (78), Тірні (90+3), Маклін (90+9) — Гойлунн (57, пен.), Доргу (82)

Вилучення: Крістенсен, 61 (Данія)

Болгарія — Грузія 2:1

Голи: Русев (10), Крастєв (24) — Лочошвілі (88)

Білорусь — Греція 0:0

Іспанія зіпсувала бездоганну статистику нічиєю проти Туреччини, але на ЧС-2026 кваліфікувалась.

Команда Луїса де ла Фуенте за п'ять матчів до цього не пропустила жодного гола, а тут — одразу два.

Іспанія — Туреччина 2:2

Голи: Ольмо (4), Оярсабаль (62) — Гюль (42), Озджан (54)

Бельгія вдома знищила Ліхтенштейн та вийшла на ЧС 2026.

Бельгія — Ліхтенштейн 7:0

Голи: Ванакен (3), Доку (34, 41), Мехеле (52), Салемакерс (55), Де Кетеларе (57, 59)

ПІДСУМКОВІ ТАБЛИЦІ ВІДБІРКОВОГО ЦИКЛУ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026 ВІД ЄВРОПИ: