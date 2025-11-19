Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Іспанії прокоментував нічию проти Туреччини.

Національна збірна Іспанії напередодні зіграла внічию проти Туреччини в останньому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Іспанія — Туреччина 2:2 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "Фурії роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Тепер до наступних матчів у березні належить подолати ще довгий шлях, але ми вже дуже схвильовані в очікуванні. Є багато роботи і час подумати про багато речей.

Ми сподіваємось, що всі наші гравці будуть доступні, щоб ми могли залучити найкращих гравців, які є в Іспанії, та спробувати поборотись за перемогу в цьому турнірі.

Ми щасливі та задоволені. Це дозволяє нам цінувати серію результатів, яких ми досягли. Ми раді бути на чемпіонаті світу та кваліфікуватись таким чином, як ми це зробили.

Як тільки ми дізнаємось наших суперників на жеребкуванні, яке відбудеться в грудні в США, нам доведеться подивитися на місця проведення та розпочати ретельну підготовку.

Сьогодні я дізнався, наскільки все ж таки важко перемагати. І добре час від часу про це собі нагадувати. Цей внутрішній голос тепер нагадуватиме нам, як важко перемагати у сучасному футболі.

Унаї Сімон? Він виступає надзвичайно добре в клубі та збірній, і сьогодні він провів дуже гарний матч. Унаї — уже легендарний воротар, із точки зору статистики, показників та його майбутнього потенціалу. На мою думку, шестеро з десяти найкращих воротарів світу — іспанці. Це неймовірна вдача для нас", — заявив іспанський фахівець.

Іспанія в підсумку посіла перше місце в групі E та напряму потрапила на мундіаль.