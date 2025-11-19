Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стів Кларк підкреслив рішучість команди та її готовність до найскладніших моментів матчу.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував перемогу над національною командою Данії (4:2) у матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року:

"Все дуже просто – яка фантастична група гравців. Неймовірно. Я говорив про це з самого початку своєї роботи. Мені знадобився рік, може, 18 місяців, щоб розробити найкращий шлях для просування вперед. Якщо можу себе трохи похвалити, то я вибрав правильний шлях", — сказав Кларк.

Тренер зізнався, що перед грою відчував неабияку довіру до команди:



"Сьогодні вранці я прокинувся, і як менеджер зазвичай прокидаєшся з відчуттям стиснення в шлунку. Сьогодні цього не було, і я подумав: "Дивно". Але це тому, що я так сильно довіряю своїм гравцям".

Кларк зазначив, що матч проти Данії був особливим:



"Ми пройшли довгий шлях. Перед грою я говорив з ними про те, що це та можливість, на яку ми чекали. Це був наш шанс, один матч. Це було як фінал плейоф. Ми поставили все на карту. Завжди є останній крок, і він завжди найважчий".

Шотландський наставник також підкреслив драматичність матчу:



"У грі були моменти, які склалися на нашу користь. Ми вели 2:1 проти 10 гравців, але пропустили гол і подумали: "Що ми робимо?" Але це типово для Шотландії".

Завдяки цій перемозі Шотландія вийшла на чемпіонат світу вперше за 28 років.