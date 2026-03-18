Грем Поттер викликав 26 футболістів на півфінал плей-оф відбору ЧС-2026.

Національна збірна Швеції визначилася зі складом на березневий матч проти України у рамках півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Шведський футбольний союз.

Головний тренер шведів Грем Поттер включив до заявки 26 футболістів.

Заявка збірної Швеції:

Воротарі: Мелькер Ельборг (Сандерленд), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Ноель Тернквіст (Комо).

Захисники: Габріель Гудмундссон (Лідс), Ісак Гін (Аталанта), Герман Йоганссон (Даллас), Віктор Лінделеф (Астон Вілла), Густаф Лагербільке (Брага), Карл Старфельт (Сельта), Елліот Струд (М’єльбю), Даніель Свенссон (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники та нападники: Таа Алі (Мальме), Ясін Аярі (Брайтон), Руні Бардагжі (Барселона), Лукас Бергваль (Тоттенгем), Ентоні Еланга (Ньюкасл Юнайтед), Віктор Йокерес (Арсенал), Єспер Карлстрьом (Удінезе), Гуго Ларссон (Айнтрахт Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАІС), Густаф Нільссон (Брюгге), Беньямін Нюгрен (Селтік), Ерік Сміт (Санкт-Паулі), Маттіас Сванберг (Вольфсбург), Бесфорт Зенелі (Юніон Сент-Жиллуаз), Вілліот Сведберг (Сельта).

Водночас поза заявкою залишилися кілька помітних виконавців — зокрема, травмований нападник Ліверпуля Александер Ісак, а також вінгер Тоттенгема Деян Кулусевські.

Матч між збірними України та Швеції відбудеться 26 березня. Для шведської команди він стане виїзним — поєдинок прийматиме стадіон Сьютат-де-Валенсія в іспанській Валенсії. Переможець протистояння вийде до фіналу плей-оф, де зустрінеться з сильнішим у парі Польща — Албанія.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі складом на майбутні матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.