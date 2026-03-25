Шведський захисник поділився своїми думками перед грою з Україною.

Захисник збірної Швеції Віктор Лінделеф прокоментував майбутній матч 1/2 раунду плей-оф відбору ЧС-2026 проти України.

"Не думаю, що в мене буде шанс зіграти на ще одному чемпіонаті світу, тому я дуже чекаю на завтрашній матч і сподіваюся, що ми зможемо добре виступити та перемогти. Це б дуже багато значило для мене.

Я ще не прийняв жодного рішення. ЧС — це однозначно мій останній шанс; якщо я залишуся в збірній через чотири роки, то це буде не на користь шведському футболу. Але я справді не знаю. Подивлюся, що буде далі і як почуватиметься тіло.

Це завжди велика честь — бути тут і грати за Швецію, це дуже багато значить для мене. Але я поки не знаю, про що думатиму і що захочу робити", — наводить слова Лінделефа Aftonbladet.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за Києвом.