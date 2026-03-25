Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу раунду плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції.

"Всі пам'ятають, як ми не вийшли на ЧС-2022, як ми програли Уельсу. Ми отримали великий досвід. Зараз ми розуміємо, що це великий шанс, зокрема нагадати про війну. Але треба підходити до матчу з холодною головою, дуже велика відповідальність.

Проти Йокереса ще не грав. Це топ-гравець. Але мені байдуже, проти кого грати – швидкого, технічного чи таранного нападника. Різний підхід, але для мене не має значення.

Без домашніх матчів? Так, нам складно, що ми граємо наче вдома, але в різних країнах. Ми вдячні всім країнам, хто приймає нас, дає стадіони та можливість грати. Звісно, ​​якби ми грали такий матч, наприклад, у Києві, то все було б зовсім інакше. Але ми вдячні тим, хто приходить на наші ігри в інших країнах, хоча скучили за матчами на своєму полі", — сказав Забарний на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за Києвом.