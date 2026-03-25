Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою зі Швецією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу раунду плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції.

"Були невеликі пошкодження в деяких гравців. Ви згадали про Романа Яремчука, були ще у декількох гравців пошкодження, але сьогодні всі тренуються в загальній групі, всі готові. Я розмовляв з лікарем – ніхто не звертався більше, окрім тих гравців, які були. На жаль, два гравці в нас пропускають цю гру, але вони готуються до другої гри.

Війна у нашій країні вже триває чотири роки, нічого нового. Звісно, всі гравці розуміють, заради кого ми граємо. Ми дуже пишаємося тим, що граємо заради України, заради наших солдатів, які зараз борються за свободу України. І, звісно, ці атаки додадють ще більше мотивації нашим гравцям.

Хто отримає капітанську пов'язку? Я думаю, що у нас є в команді лідери, які повинні вести команду за собою. Не важливо, хто капітан. Ілля був капітаном проти збірної Франції, чому ви його не згадуєте? Тому завтра вирішимо. Я не думаю, що це велика проблема, я вважаю, що в нас дійсно є лідери на полі, які своїм прикладом повинні показувати, як грати такі важливі матчі. Тут дійсно дуже важливо показувати характер. Тактика, стратегія – це важливі речі, але завтра дуже важливо показати характер.

Враження від гри Матвія Пономаренка у Динамо? Якщо він викликаний до розташування збірної, то так, мене вразила його гра, та те, що він забивав у кожному матчі. Я вважаю, що він заслуговував на виклик до збірної. Чи зіграє він завтра – побачимо.

Ми багато переглядали матчі збірної Швеції. Я вважаю, що у Швеції дуже потужна лінія атаки, і я вважаю, що ті матчі, які вони програли в своїй групі – вони жодного матчу не зіграли в оптимальному складі, те ж саме, що і в нас було у відбірковому циклі. Я дивився, кого зараз викликали – так, є декілька травмованих гравців, але я вважаю, що це найкращі, і завтра нам протистоятиме сильна команда", - сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за Києвом.