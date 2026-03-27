Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 26 березня 2026 року.
Чехія — Ірландія, Getty Images
27 березня 2026, 10:40
Збірна Чехії у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 у серії пенальті обіграла Ірландію.
Основний час матчу зафіксував нічийний результат – 2:2. У складі чехів голами відзначилися Ладіслав Крейчі та Патрік Шик, який реалізував пенальті. У ірландців гол забив Трой Перротт, а ще один м'яч був записаний як автогол Матея Коваржа.
У серії післяматчевих пенальті боснійці виявилися сильнішими з рахунком 4:3.
У фіналі відбору ЧС-2026 Чехія зіграє проти Данії, яка напередодні обіграла Північну Македонію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Ірландія рамках 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026:
Чехія — Ірландія 2:2 (серія пенальті 4:3)
Голи: Шик, 27 (пен), Крейчі, 86 — Перротт, 19, Коварж, 23 (аг).
Чехія: Коварж — Крейчі, Гранац, Голеш (Халоупек, 46) — Юрасек (Саділек, 82), Даріда (Соучек, 46), Провод, Цоуфал (Карабец, 82) — Шульц (Клімент, 103), Шик, Хори (Хитіл, 73).
Ірландія: Келлехер — О'Ші, Коллінз, О'Браєн — Меннінг (Браун, 68), Тейлор (Брейді, 68), Моламбі (Смодіч, 115), Коулмен (Данн, 96) — Азаз, Огбене (Іда, 96) — Перротт.
Попередження: Гранац — Тейлор, Меннінг.