Обмежені заміни, таймер для аутів та розширений VAR змінять хід матчів на мундіалі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно оголосила низку змін у правилах, які вступлять в силу перед чемпіонатом світу 2026 року:

- Заміни з обмеженим часом – заміненому гравцю дається максимум 10 секунд, щоб залишити поле. У разі затримки, гравець, який виходить, має чекати одну хвилину, залишаючи команду тимчасово в меншості.



- Таймер для аутів та ударів від воріт – на виконання буде виділятися 5 секунд. Перевищення цього часу призведе до втрати м’яча.



- Медична допомога поза полем – гравець, який отримав допомогу на полі, повинен залишити його та почекати одну хвилину, перш ніж повернутися, за винятком травм після порушення правил, що карається попередженням.



- Розширені огляди VAR – система VAR тепер зможе переглядати повторні жовті картки, які призводять до червоної, а також помилково призначені кутові удари.



- Капітан і судді – лише капітан команди може підходити до судді за роз’ясненням; інші гравці ризикують отримати жовту картку за оточення судді.

Ці нововведення мають на меті прискорити гру, підвищити точність рішень та впорядкувати дисципліну на полі під час мундіалю.