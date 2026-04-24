Вінгер Бенфіки покараний за інцидент із Вінісіусом Жуніором у матчі Ліги чемпіонів.

УЄФА винесла офіційний вердикт у справі вінгера Джанлука Престіанні після інциденту в матчі 1/16 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА між Бенфіка та Реал Мадрид.

Як повідомляє УЄФА, 20-річний аргентинець отримав дискваліфікацію на шість матчів єврокубків за неспортивну поведінку, зокрема за дискримінаційні та гомофобні висловлювання на адресу вінгера мадридців Вінісіуса Жуніора під час гри.

Зазначається, що три матчі бану мають умовний характер. Вони можуть бути анульовані, якщо гравець не порушуватиме дисциплінарні норми протягом наступних двох років. Таким чином, фактично Престіанні вже пропустив один матч і гарантовано не допоможе своїй команді ще у двох найближчих поєдинках на євроарені.

Попри те, що аргентинець заперечував расистські образи, дисциплінарні органи УЄФА кваліфікували його дії за статтею про дискримінаційну поведінку. Інцидент стався під час матчу, який завершився перемогою Реала з рахунком 1:0.

Крім того, УЄФА звернулася до ФІФА із проханням розширити дію дискваліфікації на турніри під егідою організації. У разі задоволення цього запиту Престіанні ризикує пропустити міжнародні матчі, включно з потенційними іграми збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, раніше Моурінью висловився про скандал із Престіанні: Якщо провину доведуть — його кар’єра в Бенфіці завершиться.