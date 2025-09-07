Французький захисник залишає рідний клуб і вирушає у нову футбольну подорож.
Преснель Кімпембе, getty images
07 вересня 2025, 18:36
Французький чемпіон ПСЖ офіційно оголосив про трансфер центрального захисника Преснеля Кімпембе до катарського клубу Qatar Sports Club.
У своєму зверненні парижани тепло попрощалися з гравцем, який багато років був важливою частиною команди. Уродженець паризького регіону, капітан і лідер, Преснель Кімпембе назавжди залишиться одним із ключових гравців в історії Парі Сен-Жермен, – зазначено в заяві клубу.
Кімпембе є вихованцем ПСЖ і провів за першу команду 241 матч, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. До основного складу він приєднався у 2015 році та з того часу став справжнім символом клубу.