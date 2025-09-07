Франція

Французький захисник залишає рідний клуб і вирушає у нову футбольну подорож.

Французький чемпіон ПСЖ офіційно оголосив про трансфер центрального захисника Преснеля Кімпембе до катарського клубу Qatar Sports Club.

У своєму зверненні парижани тепло попрощалися з гравцем, який багато років був важливою частиною команди. Уродженець паризького регіону, капітан і лідер, Преснель Кімпембе назавжди залишиться одним із ключових гравців в історії Парі Сен-Жермен, – зазначено в заяві клубу.

Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif.



Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025

Кімпембе є вихованцем ПСЖ і провів за першу команду 241 матч, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. До основного складу він приєднався у 2015 році та з того часу став справжнім символом клубу.