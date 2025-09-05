Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Парагваю вперше за 16 років кваліфікувалася на мундіаль, зігравши внічию з Еквадором.

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив п’ятницю, 5 вересня, вихідним днем у країні. Про це повідомляє One Football.

Таке рішення пов’язане з тим, що у четвер, 4 вересня, збірна Парагваю вперше за 16 років кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу. Команда Густаво Альфаро у домашньому матчі зіграла внічию 0:0 з Еквадором, що виявилося достатнім для виходу у фінальний турнір мундіалю.

Для Парагваю це буде вже дев’ятий виступ на чемпіонаті світу та перший з 2010 року. Тоді, на мундіалі у ПАР, збірна показала найкращий результат у своїй історії — вийшла у чвертьфінал.

Крім Парагваю, у ніч з 4 на 5 вересня участь у чемпіонаті світу також забезпечили собі збірні Уругваю та Колумбії.