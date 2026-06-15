Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 16 червня, розпочавшись о 04:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету G зустрінуться збірні Ірану й Нової Зеландії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ, 04:00 ▪️ ЛОС-АНДЖЕЛЕС СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР РАМОС ПАЛАСУЕЛОС (МЕКСИКА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Ірану

Іран ніколи не виходив до плейоф чемпіонатів світу, а перед стартом нового мундіалю прагнення переписати історію своїх виступів зазнало удару на тлі конфлікту зі США. На відміну від суперників, іранцям доведеться їздити на всі матчі квартету G із Мексики, хоча планувалося, що до поєдинків вони готуватимуться в американському Тусоні.

У відборі іранці провели 16 матчів (11В, 4Н, 1П; 35:12), фінішувавши першими в групах з Узбекистаном, Туркменістаном і Гонконгом, а також Узбекистаном, ОАЕ, Катаром, Киргизстаном і КНДР. Новий формат ЧС у квартеті з Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією дозволяє збірній Ірану розраховувати на вихід до плейоф хоча б із третьої сходинки, але для цього перемога сьогодні є обов'язковою.

Нова Зеландія повернулася на мундіаль після 16-річної паузи для третього в історії виступу. Новозеландці не знають смаку звитяг на чемпіонатах світу (3Н, 3П) і якщо в поєдинку з Бельгією на успіх їм навряд чи варто сподіватися, то матчі проти Ірану й Єгипту будуть для аутсайдера групи G бодай відносно реальною можливістю здобути дебютні три залікових бала.

Гегемон свого регіону очікувано спокійно подолав відбір на ЧС-2026 (5В; 29:1), завдяки розширенню турніру уникнувши плейоф кваліфікації, де до цього тричі поспіль зазнав невдачі. Тим не менш, очікуємо, що логістичні негаразди суперника не допоможуть Новій Зеландії відкрити лік своїм перемогам на мундіалях, хоча й цілковитими статистами сьогодні вони навряд чи будуть.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Нової Зеландії

На сайті 👑 betking на перемогу Ірану можна поставити з коефіцієнтом 1.95, тоді як потенційний успіх Нової Зеландії оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ІРАН: Бейранванд — Хардані, Халілзаде, Нематі, Мохаммаді — Раззагінія, Езатолахі — Джаханбахш, Годдос, Гаєді — Таремі

НОВА ЗЕЛАНДІЯ: Крокомб — Пейн, Серман, Боксолл, Какаче — Белл, Стаменич — Гарбетт, Сінгх, Джаст — Вуд

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

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