Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ашраф Хакімі поділився своїми думками після гри з Бразилією.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Бразилії (1:1).

"Було нелегко. Вони — одні з фаворитів турніру. Ми зіграли внічию, але залишилися задоволені своєю грою. Нам все ще потрібно додавати з кожним матчем, і саме на цьому ми зараз зосереджені.

Ми маємо рухатися далі. Потрібно зберегти позитивні моменти та вчитися на помилках", — наводить слова Хакімі прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — ​​Марокко.