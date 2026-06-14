Ашраф Хакімі, Getty Images
14 червня 2026, 14:55
Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Бразилії (1:1).
"Було нелегко. Вони — одні з фаворитів турніру. Ми зіграли внічию, але залишилися задоволені своєю грою. Нам все ще потрібно додавати з кожним матчем, і саме на цьому ми зараз зосереджені.
Ми маємо рухатися далі. Потрібно зберегти позитивні моменти та вчитися на помилках", — наводить слова Хакімі прес-служба ФІФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — Марокко.