Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Шотландський хавбек поділився своїми думками після гри з Гаїті.

Півзахисник збірної Шотландії Джон Макгінн прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Гаїті (1:0).

"Це був не найкращий мій гол, але яка різниця? Щиро кажучи, все було трохи нереально. Коли м'яч потрапив у сітку, можна було бачити, як шотландські вболівальники на стадіоні божеволіють… Думаю, я ще не до кінця усвідомив це, але це просто приголомшливе почуття.

Такі можливості випадають нечасто. Ми й раніше говорили на великих турнірах, на чемпіонаті Європи: чи ми показали себе з кращого боку? Чи після турніру ми говорили, що могли б зробити більше або показати більше? Саме це я намагався показати. Іноді щось виходило, але я пообіцяв собі зберігати позитивний настрій і пробувати різні варіанти. Якщо не виходило, забирав м'яч та пробував знову.

Добре, що ми маємо потенціал для подальшого прогресу. Гаїті забиває багато голів та небезпечна в атаці, тому нам було вкрай важливо зберегти ворота в недоторканності.

Бразилія та Марокко — дві команди, що входять до десятки найкращих у світі. Ми знаємо, які якості вони мають, але нам, можливо, краще підійде гра на контратаках, щоб створити їм труднощі. Ми розуміємо, що поставлено на карту", — наводить слова Макгінна прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гаїті – Шотландія.