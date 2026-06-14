Ісмаель Сайбарі поділився своїми думками після гри з Бразилією.
Ісмаель Сайбарі, Getty Images
14 червня 2026, 18:12
Нападник збірної Марокко Ісмаель Сайбарі прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Бразилії (1:1).
"Ми провели хороший матч. Це був сильний суперник, і зрештою все завершилося з рахунком 1:1.
Тепер ми вже перегорнули цю сторінку й думаємо про наступну гру. Так, ми заслуговували на перемогу, але так буває, коли не забиваєш. Якщо марнуєш моменти проти гранда – це дорого обходиться. У підсумку ми не можемо зациклюватися на цьому.
Ми добре зіграли, створили багато моментів і є чимало речей, які треба покращити. Тож усе – зосереджуємося на наступному матчі", — наводить слова Сайбарі Mundo Deportivo.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — Марокко.