Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ісмаель Сайбарі поділився своїми думками після гри з Бразилією.

Нападник збірної Марокко Ісмаель Сайбарі прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Бразилії (1:1).

"Ми провели хороший матч. Це був сильний суперник, і зрештою все завершилося з рахунком 1:1.

Тепер ми вже перегорнули цю сторінку й думаємо про наступну гру. Так, ми заслуговували на перемогу, але так буває, коли не забиваєш. Якщо марнуєш моменти проти гранда – це дорого обходиться. У підсумку ми не можемо зациклюватися на цьому.

Ми добре зіграли, створили багато моментів і є чимало речей, які треба покращити. Тож усе – зосереджуємося на наступному матчі", — наводить слова Сайбарі Mundo Deportivo.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — ​​Марокко.