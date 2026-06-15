Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Через проблеми з документами та бюрократичну тяганину Ла Селесте запізнюється до Маямі, зриває пресконференцію та ризикує отримати фінансовий штраф.

Підготовка збірної Уругваю до стартового матчу на Чемпіонаті світу розпочалася з несподіваного логістичного скандалу. Літак із національною командою на борту не зміг вчасно приземлитися у Сполучених Штатах через проблеми з документацією.

Як повідомляє журналіст видання The Guardian Ромен Моліна, команда не змогла вчасно вилетіти з Мексики до США, оскільки не отримала дозвіл на виліт, через що довелося змінити запланований графік.

Головною причиною неприємного інциденту стала серйозна бюрократична тяганина та помилки в оформленні необхідних паперів з боку ФІФА. Затримка літака запустила ланцюгову реакцію неприємностей для уругвайської делегації:

Через зсув розкладу гравці та тренерський штаб фізично не змогли бути присутніми на обов'язковому спілкуванні з пресою. За порушення регламенту турніру Федерації футболу Уругваю тепер загрожує штраф.

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Уругваю виступатиме у квартеті H. Свій шлях на турнірі команда Марсело Б’єлси розпочне 16 червня матчем проти Саудівської Аравії. Наступними суперниками уругвайців стануть Кабо-Верде (22 червня) та Іспанія (27 червня).