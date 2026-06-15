Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник Кюрасао визнав перевагу суперника, але наголосив на важливості історичного виступу команди на мундіалі.

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат прокоментував розгромну поразку від Німеччини (1:7) у стартовому матчі чемпіонату світу-2026, а також пояснив свою емоційну реакцію під час поєдинку.

Фахівець визнав, що його команда не змогла нав'язати боротьбу одному з фаворитів турніру та припустилася надто великої кількості помилок у захисті.

"Наступний матч буде зовсім іншим, ми йдемо від однієї гри до іншої. У матчі з Німеччиною ми чекали від себе більшого, але не змогли цього показати, тому що суперник був занадто сильним. Ми надто легко дозволили їм забити два або три м'ячі. Рахунок 1:4 був би більш справедливим, але за рівнем гри Німеччина значно перевершувала нас".

Також Адвокат розповів, чому настільки емоційно реагував на події матчу, незважаючи на великий рахунок на користь суперника.

"Я був дуже емоційним? Насамперед тому, що люди в Кюрасао знову відчули радість. Можливо, це частково пов'язано з віком — з'являються емоції, які мені варто стримувати, хоча мені самому це не дуже подобається. Але так буває. Навіть за рахунку 1:7 наші люди були щасливі, і це багато для нас означає", — сказав тренер.

Свій наступний матч на чемпіонаті світу збірна Кюрасао проведе 21 червня проти Еквадору.