Збірна Німеччини вийшла на перше місце в історії чемпіонатів світу за кількістю забитих м’ячів. Про це свідчать дані статистичного порталу Squawka.

Після розгромної перемоги над Кюрасао (7:1) у стартовому матчі ЧС-2026 на рахунку німецької збірної стало 239 голів на мундіалях. Це дозволило Бундестім випередити Бразилію, яка тепер має на один забитий м’яч менше.

У першому турі Бразилія зіграла внічию з Марокко (1:1), що дозволило Німеччині одноосібно очолити рейтинг найрезультативніших команд в історії турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про низку історичних досягнень у цьому матчі: головний тренер Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником у історії ЧС, а воротар Німеччини Мануель Ноєр оновив вікові рекорди серед гравців.