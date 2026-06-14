Після 7:1 над Кюрасао Бундестім випередила Бразилію за загальною кількістю голів.
Ніко Шлоттербек, getty images
14 червня 2026, 23:59
Збірна Німеччини вийшла на перше місце в історії чемпіонатів світу за кількістю забитих м’ячів. Про це свідчать дані статистичного порталу Squawka.
Після розгромної перемоги над Кюрасао (7:1) у стартовому матчі ЧС-2026 на рахунку німецької збірної стало 239 голів на мундіалях. Це дозволило Бундестім випередити Бразилію, яка тепер має на один забитий м’яч менше.
У першому турі Бразилія зіграла внічию з Марокко (1:1), що дозволило Німеччині одноосібно очолити рейтинг найрезультативніших команд в історії турніру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про низку історичних досягнень у цьому матчі: головний тренер Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником у історії ЧС, а воротар Німеччини Мануель Ноєр оновив вікові рекорди серед гравців.