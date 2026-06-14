Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після 7:1 над Кюрасао Бундестім випередила Бразилію за загальною кількістю голів.

Збірна Німеччини вийшла на перше місце в історії чемпіонатів світу за кількістю забитих м’ячів. Про це свідчать дані статистичного порталу Squawka.

🚨🇩🇪 Germany are now the ALL TIME TOP SCORERS at the World Cup, moving ahead of Brazil by one goal:



◉ 239 — Germany

◎ 238 — Brazil



The best of the best. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnLdNwiTjz — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

Після розгромної перемоги над Кюрасао (7:1) у стартовому матчі ЧС-2026 на рахунку німецької збірної стало 239 голів на мундіалях. Це дозволило Бундестім випередити Бразилію, яка тепер має на один забитий м’яч менше.

У першому турі Бразилія зіграла внічию з Марокко (1:1), що дозволило Німеччині одноосібно очолити рейтинг найрезультативніших команд в історії турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про низку історичних досягнень у цьому матчі: головний тренер Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником у історії ЧС, а воротар Німеччини Мануель Ноєр оновив вікові рекорди серед гравців.