Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанський фахівець не планує продовжувати контракт із португальською федерацією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес залишить свою посаду після завершення чемпіонату світу 2026 року.

За інформацією talkSPORT, 52-річний наставник уже ухвалив рішення не продовжувати контракт, термін дії якого спливає після турніру. При цьому його майбутнє не залежить від результатів виступу португальської команди на мундіалі.

Повідомляється, що Мартінес розглядає різні варіанти продовження кар'єри. Серед можливих сценаріїв — повернення до англійської Прем'єр-ліги, робота в одному з провідних європейських чемпіонатів або ж очолення іншої національної збірної.

Іспанський спеціаліст працює зі збірною Португалії з січня 2023 року. За цей час він допоміг команді успішно пройти кваліфікаційні кампанії та вивів її до числа претендентів на високі місця на міжнародній арені.

Наразі португальці продовжують виступ на чемпіонаті світу-2026, після якого федерація розпочне пошуки нового наставника для національної команди.