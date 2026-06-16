Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Німеччини відреагував на несподівану нічию Іспанії з Кабо-Верде.

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх поділився думками щодо зростання рівня команд-аутсайдерів на чемпіонаті світу-2026, згадавши сенсаційну нічию між Іспанією та Кабо-Верде.

На думку німецького футболіста, різниця в класі між грандами та менш статусними збірними поступово скорочується, що робить кожен матч значно складнішим.

"Загалом, вигравати матчі стає дедалі складніше. Так звані "менші" країни стають сильнішими як у футбольному, так і в тактичному плані.

Кюрасао насправді грали проти нас у футбол, я очікував більше довгих передач. Я дивився матч Гаїті проти Шотландії, і вони теж провели хорошу гру. Це вже не так просто. Великим країнам доводиться ставати ще сильнішими, щоб вигравати такі матчі. Це показує, що наша перемога 7:1 над Кюрасао — це не само собою зрозуміле. За це треба боротися", — заявив Кімміх.

Нагадаємо, збірна Іспанії несподівано втратила очки у стартовому матчі світової першості, зігравши внічию з Кабо-Верде.