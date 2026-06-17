Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Австрія та Йорданія.
Давід Алаба, Getty Images
17 червня 2026, 06:46
Національні збірні Австрії та Йорданії зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Сан-Франсіско.
Австрія: А. Шлагер — Пош, Лінгарт, Алаба — Мвене, Кс. Шлагер, Зайвальд, Лаймер — Шмід, Забітцер — Калайджич.
Запасні: Вігеле, Пентц, Аффенгрубер, Дансо, Фрідль, Свобода, Грілліч, Чуквуемека, Любичич, Прасс, Ваннер, Шепф, Арнаутович, Грегорич, Віммер.
Запасні: Бані Аттія, Аль-Фахурі, Абу Хашіш, Абу Дахаб, Обайд, Ер-Росан, Бадаві, Джамус, Аєд, Сааде, Абу Гуш, Аль-Давуд, Абу Зрайк, Аль-Марді, Азайзе.
Йорданія: Абулейла — Хаддад, Насіб, Аль-Араб, Абу Ан-Наді, Абу Таха — Ат-Тамарі, Ер-Рашдан, Ер-Равабде, Фахурі — Ольван.
Гра Австрія — Йорданія почнеться о 07:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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