Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 17 червня, розпочавшись о 07:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету J зустрінуться збірні Австрії і Йорданії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ, 07:00 ▪️ САН-ФРАНЦИСКО БЕЙ-ЕРІА СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАХАНЕ БЕЙДА (МАВРИТАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Австрії

Австрійці повернулися на чемпіонат світу після паузи в 28 років. Нічия з Боснією і Герцеговиною в останньому турі відбору цьогорічного мундіалю дозволила їм утриматися на першій сходинці групи, доповненої Румунією, Кіпром і Сан-Марино, і з 19-ма заліковими балами (різниця голів — 22:4) кваліфікуватися напряму.

Нещодавно винагороджений продовженням контракту з австрійською національною командою досвідчений дебютант ЧС Ральф Рангнік сподіватиметься вже сьогодні привести її до першої із 1990 року звитяги в поєдинку мундіалю. Після трьох перемог над іншими учасниками цьогорічного турніру в товариських матчах, сумнівів у готовності збірної Австрії досягнути бажаного результату майже немає.

Йорданці ж тим часом у 2026 році не перемагали (2Н, 2П). Історичного, першого в її історії виходу на мундіаль збірна Йорданії досягнула фінішувавши першою в квартеті із Саудівською Аравією, Таджикистаном і Пакистаном (13 очок; 16:4) і другою — у групі з Південною Кореєю, Іраком, Оманом, Палестиною й Кувейтом (16 очок; 16:8).

Натякнути підопічним Джамала Селламі на можливий результату сьогоднішньої дуелі наприкінці травня в контрольному поєдинку вдалося Швейцарії. Подібний за рівнем європейський суперник збирається повторити їхній успіх і зробити перший крок назустріч омріяному виходу до плейоф, стартувавши на мажорній ноті зі складнішими матчами на горизонті.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Йорданії

На сайті 👑 betking на перемогу Австрії можна поставити з коефіцієнтом 1.32, тоді як потенційний успіх Йорданії оцінюється показником 10.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.66.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АВСТРІЯ: А. Шлагер — Пош, Лінгарт, Алаба, Лаймер — Зайвальд, Кс. Шлагер — Шмід, Грегорич, Забітцер — Арнаутович

ЙОРДАНІЯ: Абулейла — Аль-Араб, Насіб, Обайд — Хаддад, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Абу Таха — Тамарі, Ольван, Фахурі

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

21+

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