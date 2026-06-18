Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди у матчі групового етапу ЧС-2026 проти Хорватії (4:2).

"Так, я щасливий і водночас відчуваю полегшення. Звісно, адже перед першим матчем завжди є величезний тиск, а кожній команді хочеться забезпечити собі вдалий старт.

Нам протистояв серйозний суперник — команда з топ-10 світового рейтингу. Ми прагнули дещо довести, тож гра видалася доволі емоційною. Усе йшло хвилями, і нам знадобився певний час, щоб увійти в гру, особливо в першому таймі. Наше прийняття рішень під час роботи з м’ячем було не на найвищому рівні, ми ніяк не могли зловити свій ритм.

Коли потрібно було зіграти коротко, ми грали в довгий пас, а коли варто було віддати довгу передачу — грали коротко. Бракувало точності в пасах. Подекуди ми надто довго приймали рішення. Гру трохи лихоманило. Навіть без м’яча команді бракувало належної злагодженості в лініях. Нам не вдалося на всі 100% правильно побудувати пресинг.

До того ж ми двічі вели в рахунку, і виникало відчуття, ніби тепер нам є що захищати. Через це ми постійно сідали все глибше назад, намагаючись утримати перевагу, а такий стиль гри нам зовсім не притаманний.

Тому я дуже задоволений і результатом, і другим таймом. Ми продемонстрували хорошу реакцію: гравці увімкнулися, зіграли сміливо й інтенсивно, діючи першим номером. Ми створили багато моментів і забили кілька чудових голів", — наводить слова Тухеля ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Хорватія.