Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць оформив дубль у ворота хорватів.

Збірна Англії у матчі стартового туру ЧС-2026 здобула перемогу над Хорватією (4:2).

У цьому матчі оформленим дублем у складі "трьох левів" відзначився нападник Гаррі Кейн, який завдяки цьому встановив кілька рекордів.

Для 32-річного англійця це були дев'ятий і десятий голи на мундіалях, завдяки чому він випередив групу гравців у рейтингу найкращих бомбардирів ЧС, зрівнявшись із Хельмутом Раном, Габріелем Батістутою, Гарі Лінекером, Теофілем Кубільясом, Томасом Мюллером та Томасом Мюллером.

Нагадаємо, найкращими бомбадирами ЧС є Мірослав Клозе та Ліонель Мессі, на рахунку яких по 16 забитих м'ячів.

Також Кейн повторив рекорд свого співвітчизника Лінекера за голами за національну команду — вони рекордсмени з десятьма голами на мундіалях.

Крім цього Кейн став рекордсменом чемпіонатів світу за забитими голами з пенальті — на його рахунку п'ять точних ударів із одинадцятиметрової позначки. У цьому рейтингу Гаррі обігнав Батістуту, Ейсебіо, Роба Ренсенбрінка та Мессі.

Насамкінець Кейн став другим гравцем, який зміг забити за збірну Англії на трьох різних чемпіонатах світу — він повторив рекорд Девіда Бекхема.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Хорватія.