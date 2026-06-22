Середній вік старту проти Бельгії склав 32 роки і 181 день.
Збірна Ірану, getty images
22 червня 2026, 00:22
Збірна Ірану встановила новий історичний рекорд, випустивши найстаріший стартовий склад в історії чемпіонатів світу з моменту початку ведення статистики у 1966 році.
У матчі другого туру ЧС-2026 проти Бельгії середній вік гравців стартового складу іранської команди склав 32 роки і 181 день.
Попереднє досягнення належало збірній Німеччини, яка виставила склад із середнім віком 31 рік і 334 дні у матчі проти Ірану (2:0) на ЧС-1998. Третє місце в цьому рейтингу займає збірна Бельгії зі стартом із середнім віком 31 рік і 301 день у грі проти Мексики (2:2) на тому ж турнірі.
Іран розпочав ЧС-2026 із нічиєї проти Нової Зеландії (2:2). У матчі другого туру проти Бельгії на момент завершення першого тайму рахунок залишається 0:0.