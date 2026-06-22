Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Середній вік старту проти Бельгії склав 32 роки і 181 день.

Збірна Ірану встановила новий історичний рекорд, випустивши найстаріший стартовий склад в історії чемпіонатів світу з моменту початку ведення статистики у 1966 році.

У матчі другого туру ЧС-2026 проти Бельгії середній вік гравців стартового складу іранської команди склав 32 роки і 181 день.

32 – Avec une moyenne d’âge de 32 ans et 181 jours, l’Iran aligne face à la Belgique le plus vieux onze de départ lors d’un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta l’analyse (1966) :



🥇Iran 🇮🇷 32 ans et 181 jours v Belgique (2026)

🥈Allemagne 🇩🇪 31 ans et 334 jours v Iran (1998)… https://t.co/CvWP30NDkR — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2026

Попереднє досягнення належало збірній Німеччини, яка виставила склад із середнім віком 31 рік і 334 дні у матчі проти Ірану (2:0) на ЧС-1998. Третє місце в цьому рейтингу займає збірна Бельгії зі стартом із середнім віком 31 рік і 301 день у грі проти Мексики (2:2) на тому ж турнірі.

Іран розпочав ЧС-2026 із нічиєї проти Нової Зеландії (2:2). У матчі другого туру проти Бельгії на момент завершення першого тайму рахунок залишається 0:0.