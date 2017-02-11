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Молдавский клуб из Оргиева может подписать форварда Виталия Балашова.

26-летний украинский нападающий находится на просмотре в Милсами, информирует moldfootball.com.

Кроме Виталия Балашова тренерский штаб молдаван просматривает 19-летнего соотечественника Александра Бойчука.

Балашов присоединился к команде на сборе в Турции и уже сумел отличиться в спарринге против тульского Арсенала (3:3).

Последним местом работы украинца является польская Висла (восемь игр), выступающая в высшей лиге страны. Также футболист выступал за одесский Черноморец и ужгородскую Говерлу, защищал цвета юношеских сборных Украины и молодежной команды страны.